Dalam Daftar Film Terlaris 2017, 'Pengabdi Setan' Tumbangkan 'Danur'

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Pengabdi Setan menumbangkan film Danur dalam hal perolehan jumlah penonton sejak film-film itu dirilis pada 2017. Pengabdi Setan meraih jumlah penonton 2.820.081, sedangkan Danur 2.736.157.

Berita Lainnya: Lewat Film Pengabdi Setan, Joko Anwar Ingin Naikkan Kelas Film Horor

Dengan kata lain, film arahan sutradara Joko Anwar itu menggeser film yang disutradarai oleh Awi Suryadi tersebut.

Sebelumnya, Danur selama beberapa bulan nangkring di peringkat kedua berdasarkan data yang dirilis oleh filmindonesia.or.id.

Situs itu merilis daftar 15 film terlaris Indonesia di peringkat teratas selama 2017.

Perolehan jumlah penonton tersebut diumumkan pula oleh Joko Anwar melalui akun Instagram-nya, @jokoanwar.

Ia menampilkan sebuah tulisan perolehan jumlah penonton dengan latar cuplikan adegan film yang dibintangi oleh Ayu Laksmi dan Tara Basro itu.

"Sekali lagi, terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua untuk Pengabdi Setan. We feel blessed every day. Love and respcet to you," tulis Joko.

Selain dibanjiri penonton di gedung-gedung bioskop, Pengabdi Setan meraih 13 nominasi dalam Festival Film Indonesia 2017.

Film tersebut menjadi nomine untuk kategori-kategori Penata Busana Terbaik (Isabelle Patrice), Penata Rias Terbaik (Darwyn Tse), Penata Artistik Terbaik (Allan Sebastian), Penata Efek Visual Terbaik (Finalize Studio, Heru Kuntoro, Abby Eldipie), dan Penata Musik Terbaik (Aghi Narottama, Bemby Gusti, Tony Merle), Musik Tema Terbaik (The Spouse, "Kelam Malam"), Penata Suara Terbaik (Khikmawan Santosa, Anhar Moha), Penyunting Gambar Terbaik (Arifin Cuunk), Penulis Skenario Terbaik (Joko Anwar), Penata Sinematografi Terbaik (Ical Tanjung), Aktor Anak Terbaik (M. Adhiyat), Sutradara Terbaik (Joko Anwar), dan Film Terbaik.

Film Pengabdi Setan bercerita tentang keluarga yang ditinggal mati oleh Ibu (Ayu Laksmi) setelah sakit parah selama tiga tahun. Berbagai kejadian aneh muncul di keluarga tersebut selepas ibu mereka telah tiada.

Penulis: Tri Susanto Setiawan

Berita Ini Sudah Diterbitkan di Situs http://entertainment.kompas.com/ dengan Judul:

Pengabdi Setan Tumbangkan Danur dalam Daftar Film Terlaris 2017