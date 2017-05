Selangit, Gaji Pegawai Magang di Facebook

SRIPOKU.COM, NEW YORK - Perusahaan-perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat menerima mahasiswa dari penjuru negeri untuk menjadi pegawai magang. Namun, jangan kira bahwa para pegawai magang tersebut tidak digaji atau hanya memperoleh uang makan.

Dilansir CNN Money, Selasa (2/5/2017), para pegawai -magang di perusahaan-perusahaan top AS ternyata menerima gaji ribuan dollar AS per bulannya. Ini berdasarkan daftar 25 gaji magang tertinggi oleh perusahaan-perusahaan AS yang disusun Glassdoor.

Tak mengherankan jika para pegawai magang di perusahaan-perusahaan teknologi menerima gaji tertinggi. Rata-rata gaji pegawai magang di Facebook adalah 8.000 dollar AS per bulan atau setara sekitar Rp 106 juta dengan kurs Rp 13.300 per dollar AS.

Dengan demikian, gaji pegawai magang di Facebook dalam setahun mencapai 96.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 1,2 miliar. Ini adalah angka median, yang berarti ada juga pegawai magang yang memperoleh gaji di atas itu.

Sebagai perbandingan, median pendapatan rumah tangga di AS pada tahun 2015 mencapai 56.516 dollar AS.

Adapun Microsoft membayarkan median gaji bagi pegawai magang mencapai 7.100 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 94,4 juta, berada di peringkat kedua di bawah Facebook.

Salesforce, Amazon, Apple, Yelp, Yahoo, dan Dell berada pada peringkat 10 besar, dengan median gaji untuk pegawai magang mencapai kisaran 6.080 dan 6.450 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 80,8 juta hingga Rp 85,7 juta.

Google berada di peringkat 11 dengan median gaji pegawai magang mencapai 6.000 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 79,8 juta.

Gaji yang ditawarkan oleh para raksasa teknologi tersebut jauh di atas rata-rata gaji pegawai magang di AS.

Berdasarkan data National Association of Colleges and Employers, rata-rata upah yang diterima mahasiswa pegawai magang di AS adalah 16,28 dollar AS per jam atau Rp 216.524, yang berarti 2.600 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 34,5 juta.

Selain itu, banyak juga mahasiswa pegawai magang tidak memperoleh bayaran sama sekali. Menurut data NACE, hanya 56 persen mahasiswa perguruan tinggi yang lulus tahun 2016 melakukan magang dengan bayaran.

Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan