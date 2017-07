Hari Ini, IHSG Dibuka Bergerak Menguat

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) dibuka menguat di awal perdagangan pagi ini, Rabu (12/7/2017).

Menguatnya IHSG di antara bervariasinya pergerakan bursa di Asia dan Pasifik pada pagi ini, merespon Wall Street yang juga bergerak mixed tadi malam.

Pukul 09.07 IHSG bergerak menguat sebesar 11,29 poin atau 0,19 persen di posisi 5.784,62. Sebanyak 112 saham diperdagangkan menguat, 32 saham melemah dan 93 saham stagnan.

Saham-saham yang menopang pergerakan indeks meliputi IIKP, LPKR, BMTR, dan BBRI. Sementara itu, saham-saham yang membebani yakni BBCA, ASII dan TARA.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.368 per dollar AS.

IHSG Dibuka Bergerak Menguat