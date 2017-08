Inilah Ibunda Luna Maya yang Mewarisi Paras Cantik ke Putri Tercinta

SRIPOKU.COM - Hampir bisa dipastikan, setiap wanita yang tumbuh menjadi cantik mendapatkan kecantikan itu dari ibunya.

Coba saja cek artis-artis wanita Indonesia yang mempunyai wajah cantik, bisa dipastikan kalau ibunya juga cantik deh!

Seperti contohnya Luna Maya.

Wanita berusia 33 tahun dikenal memang punya wajah bule yang cantik dan menawan.

Jadi penasaran nggak sih dengan wajah ibu yang melahirkan dan merawat Luna hingga sekarang ini?

Nah, rasa penasaran kamu akhirnya terjawab setelah Luna mengunggah foto bersama sang ibu lewat Instagram pribadinya.

Ternyata, ibu Luna adalah seorang wanita bule yang mempunyai rambut berwarna merah menyala.

Bagaimana wajahnya? Tentu saja cantik!

Pantas saja kan, kalau Luna Maya juga punya wajah cantik, menurun dari ibunya ternyata.

@mangatasm: "I must admit that your mother was very pretty and charming...Now I now that you got it from her @lunamaya"