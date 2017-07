Luna Maya Kirim Foto Ultah Untuk Sahabatnya, Setelah Dilihat, Banyak Yang Salah Fokus

Laporan Reporter Pos Kupang, Iyan Wonga

SRIPOKU.COM, KUPANG- Luna Maya memposting foto dengan latar belakang merah di akun instagramanya.

Tampak dalam foto Luna Maya sedang bersender di bahu dokter Irene, sahabatnya.

Tidak hanya itu di foto tersebut tampak pula Julia Perez.

Luna Maya memposting foto tersebut untuk mengucapkan ulang tahun kepada dokter Irene.

Ia menambahkan caption Happy Birthday @dr.irene13 wish you all the best

Seharusnya ia bahagia menyampaikan selamat ulang tahun kepada sahabatnya.

Namun dalam captionnya, kekasih Reino Barack tersebut mengaku sedih melihat foto tersebut.

Ia harus memposting foto tersebut karena foto tersebut sangat bagus.

sedih foto nya, but such a nice Photo tulis Luna.

Postingan Luna Maya tersebut mendapatkan tanggapan dari netizen.

@marioneziandahood: Kangen jupe??

@dellykwan: Iyak sedih,inget jupe but anyway,HBD irene..have a long live,more healthy n pretty,God bless u n fams always irene

@lableue82: Iyaah mbakk luna..miss u mbak jupe

@linasitinjaak92: Salfok sama kajupe

Semua netizen tampak gagal fokus melihat keberadaan Jupe dalam foto tersebut.

Berita ini telah dipublikasikan di situs Pos Kupang dengan judul:

Luna Maya Posting Foto Ini, Netizen Baper Sekaligus Gagal Fokus, Foto Apa Sih