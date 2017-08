Ternyata Tape Singkong Besar Manfaatnya Bagi Kesehatan, Nomor Tiga dan Empat Paling Dicari Wanita

Ternyata Tape Singkong Besar Manfaatnya Bagi Kesehatan





Selama ini, tanaman singkong selalu diidentikkan dengan status seseorang karena dikaitkan dengan konsumsi makanan seseorang. Bahkan ada syair anak "Anak Singkong" yang sangat viral yang menyebutkan perbedaan status sosial yang dikaitkan makanan keseharian dengan membandingkan Singkong untuk "The have Not" dan keju untuk kelompok "The have".

Singkong pun bisa diolah untuk berbagai jenis kuliner dan diantarantya Tape Singkong.

Seperti yang disadur dari Blog "Obat Tradisional Alami" Tape singkong merupakan salah satu makanan yang berbahan dasar singkong, kemudian diolah dengan cara difermentasi dengan ragi.

Proses ini memerlukan bantuan jamur dan harus steril, sehingga dapat menghasilkan tape singkong yang lezat dan nikmat.

Fermentasi singkong memerlukan waktu kurang lebih 2 hari 2 malam, lebih dari itu singkong akan lembek dan memiliki kadar alkohol yang tinggi.

Khasiat Tape Singkong

Semua bahan tape, baik berupa singkong maupun ketan harus dimasak terlebih dahulu.

Setelah itu bahan yang akan digunakan sebaiknya didinginkan dan ditaburi dengan ragi tape.

Semua bahan ini akan disimpan selama kurang lebih 2 hingga 3 hari dalam tempat yang hangat.