Harga Motor All New Honda Vario Sedang Diskon Rp 2,8 Juta. Buruan Beli!

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Refli Permana

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Anda belum memiliki All New Honda Vario?

Buruan deh datang ke Astra Motor Sumsel dikarenakan ada promo menarik yang sayangnya udah nggak lama lagi lho berlakunya.

Dikatakan Sales Manager Astra Honda Sumsel, Thomas Pradu, sejak 16 Juli lalu pihaknya memberlakukan program sales untuk semua tipe Honda Vario.

Programnya berupa hemat hingga Rp 2,8 juta dan asyiknya hanya berlaku untuk kalian yang ingin membeli secara kredit.

"Buruan karena sebelum bulan ini berakhir programnya nggak berlaku lagi. Hanya berlaku untuk Vario Series dan pembelian secara kredit," kata Thomas, Selasa (18/7/2017).

Thomas mengatakan, Vario Series dibanderol dengan harga yang berbeda.

Rinciannya, OTR (On The Road) Palembang untuk motor Honda Vario eSP CBS Advance yaitu Rp 16.900.00, Vario eSP CBS ISS Advance Rp 17.690.000, New Vario 125 CBS Rp 18.980.000, New Vario 125 CBS ISS Rp 19.875.000, dan New Vario 150 Rp 22.305.000.

Khusus untuk New Honda Vario 150 dengan warna baru dan New Honda Vario 125 dengan kombinasi warna dan grafis stripe terbaru, baru saja resmi diperkenalkan oleh Astra Honda Motor dan kini sudah tersedia di Palembang.

Dua varian baru yang hadir sebagai tren baru skutik di Indonesia bisa memberikan kebanggaan dalam aktualisasi jati diri generasi muda melalui desain yang futuristik serta penyematan teknologi dan fitur canggih.