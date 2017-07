Waduh, Donald Trump Ramai Dibully Netizen di Instagram, Ini toh Penyebabnya

SRIPOKU.COM -- Kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Trump melalui akun Instagramnya @realdonaldtrump mengunggah foto bersama pejabat negara dari Singapura. bernama Lee Hsien Loong.

Namun, Trump justru menuliskan caption kalau dia sedang bersama Presiden Indonesia Joko Widodo.

Postingan Donald Trump (INSTAGRAM)

Sontak postingan itu mengundang komentar bernada nyinyir.

@martinjhonsonn: "Indonesian president..?? Are you kidding Trump."

@aryoariotedjo: "So he is not the President of Indonesia?"

@faridafyudin: "Luolang salah ngasik kepsyen. BHAY!"

@is_na: "Iku dudu pak jokowi...pak donald kok salah posting..kurang minum acua...ya."

Namun postingan tersebut kini telah diganti captionnya.

Postingan Donald Trump (INSTAGRAM)

Warganet pun memberikan komentar bermacam-macam soal penggantian caption itu.