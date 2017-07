Netizen Dibuat Geger, Ayu Ting Ting Kedapatan Nge-like Postingan Raffi Ahmad, Intip Yuk!

SRIPOKU.COM -- Netizen hampir selalu mengaitkan apapun yang diposting RaffiAhmad atau Ayu Ting Ting masih berhubungan dengan gosip mereka.

Tampaknya kedua selebritis ini tak pernah lepas dengan kejelian para warganet.

Seperti yang terjadi pada postingan Raffinagita 4/7/2017 ini.

Kala itu Raffi mengunggah foto istri dan anaknya sedang tertidur pulas.

Baca: Pernah Lakukan Zina, Segeralah Taubat dan Lakukan 3 Amalan Ini, Jika Tak Mau Diazab

Mereka berdua saling berpelukan.

Dengan caption yang tak kalah mesranya.

"My morning with my lovely" tulis Raffi.

Rupanya foto itu langsung di-like oleh Ayu Ting Ting.

Instagram ()

Mendapati hal ini, netizen langsung ramai lagi.

@lieaajenkk "Si ono nge like #eh"

@detiayasmin "Gtuu donk pepsyee @raffinagita1717"

@swety_tirga "Awas mamsye ada yg plagiant"

@rianawulan_ "Bentar lg ada yg fotonya kek gtu. Biar mirip *eh julid "

@maratul_mil "Disukai nih??? Jangan ikut"An ya @ayutingting92"

@gegauk "Hahaa si @ayutingting92 nge like lagi kepooo ya tante sama kegiatan @raffinagita1717"(SintaManila/TribunStyle.com)

Berita ini telah dipublikasikan di TribunStyle.com dengan judul Wuiih . . Ayu Ting Ting Kedapatan Nge-like Postingan Raffi Ahmad Ini