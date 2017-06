Banyak Cowok Sedih, Ariel Tatum Rehat dari Dunia Hiburan, Apakah Karena Insiden Ini

SRIPOKU.COM-- Artis cantik Ariel Tatum bikin fansnya sedih.

Ia yang sedang naik-naiknya malah membuat keputusan mengejutkan untuk berhenti dari dunia hiburan dan sosial media.

Keputusan itu ia sampaikan lewat instagram, @arieltatum.

"After a long considerationn I have decided to go on a break from both the television and any form of social medias. So see you when I see you!" tulis Ariel pada sebuah gambar yang diunggahnya.

Banyak yang bertanya-tanya, apakah keputusan Ariel Tatum karena dipengaruhi sang pacar.

Ariel Tatum (Istimewa)

Lantaran, sebelum memutuskan untuk rehat dari dunia hiburan, media sosial tengah ramai membahas Ariel yang mensuport sang pacar bertanding.

Beruntung saat itu, Ryuji Utomo tidak membuat Ariel kecewa telah datang mendukungnya dengan memberikan kemenangan untuk Persija dari Sriwijaya FC.

Sayangnya, artis seksi itu tak menjelaskan alasannya mengambil langkah tersebut di tengah hiruk pikuk sosial media dan televisi.

Pemain sinetron seri Dia Bukan Anakku (2010) ini hanya memberi salam perpisahan dan menutup kolom komentarnya.

"Until then, take care. And dont forget to spread the love. Always," tulisnya lagi.