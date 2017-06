Tujuh Komunitas Honda 'Bikers Sholeh' Bersihkan Masjid

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Refli Permana

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tujuh komunitas yang tergabung dalam Asosiasi Honda Motor Palembang menggelar acara bersih-bersih masjid di Masjid Al Ghofur Plaju Palembang beberapa hari yang lalu.

Kegiatan ini masih dalam rangka wujud aksi sosial di bulan puasa.

Selain bersih-bersih masjid, rombongan juga memberikan donasi ke panti asuhan.

Usai melakukan dua kegiatan itu, rombongan yang disebut dengan istilah Biker Sholeh ini langsung bertolak ke OPI Mall Jakabaring untuk mengikuti acara buka puasa bersama.

Acara buka puasa bersama ini mengusung tema “Brotherfood Gathering Honda The All New Supra GTR 150 & Vario Day”.

Momen buka bersama ini dimanfaatkan para bikers soleh untuk mempererat silaturahmi antar komunitas.

Saat menunggu berbuka puasa, para bikers soleh juga disuguhkan berbagai acara seperti tausyiah untuk para bikers soleh, service murah motor Honda yang dapat dimanfaatkan para komunitas dan pengunjung OPI Mall untuk merawat motor kesayangan, test ride motor Vario 150cc, Supra GTR 150, CBR250RR dan Nobar MotoGP.

“Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan inspirasi khususnya ke para anggota komunitas motor Honda dan mempererat silaturahmi antar komunitas. Menutup kegiatan ini, kami pun mengajak komunitas untuk Nobar MotoGP Catalunya, Barcelona,” tutup Budi Yanto selaku Manager Marketing Astra Motor Sumsel, Rabu (14/6/2017).

Dikatakan Budi, bersih-bersih masjid memang menjadi salah satu aktivitas rombongan komunitas Honda Sumsel di bulan puasa.