Wow! Hanya dalam 109 Hari, Video Musik BTS 'Not Today' Raih 100 Juta View

SRIPOKU.COM, SEOUL - Video musik untuk lagu "Not Today" dari Bangtan Boys atau BTS merupakan video musik keenam dari boyband K-pop itu yang meraih 100 juta view.

Video musik untuk lagu "Not Today" dirilis pada 20 Februari 2017 waktu setempat dan berasal dari album terbaru mereka, You Never Walk Alone.

Pada 8 Juni 2017 waktu Korea, video musik tersebut mencapai 100 juta view sesudah ditayangkan selama 109 hari.

Dengan demikian video musik itu menjadi video musik pada urutan ketiga dalam daftar video K-pop paling cepat mencapai jumlah view tersebut.

Yang menduduki urutan pertama dan kedua, berturut-turut, adalah video musik "TT" dan video musik "Knock Knock", dua-duanya dari girlband K-pop TWICE.

"Not Today" sekaligus menjadi video musik BTS yang paling cepat meraih 100 juta view. Sementara itu, video musik untuk lagu "Blood, Sweat & Tears" berada di posisi kedua, dengan mencapai jumlah view 100 juta dalam 133 hari.

Selain itu, "Not Today" juga memegang rekor video musik grup K-Pop yang paling cepat mencapai jumlah view 10 juta dan 20 juta.

BTS meraih 100 juta view pertama mereka dengan video musik untuk lagu "Dope" pada Oktober 2016.

Di bawahnya ada "Fire" (urutan kedua) pada Januari 2017, "Blood, Sweat & Tears" (ketiga) pada Februari 2017, "Boy in Luv" (keempat) pada Maret 2017, dan "Save Me" (kelima) beberapa hari lalu.

Sementara itu, BTS baru-baru ini merilis video latihan tari untuk lagu "Not Today" sebagai bagian dari "2017 BTS Festa", perayaan ulang tahun keempat mereka, yaitu pada 13 Juni 2017. (Ati Kamil)