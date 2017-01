Jennifer Lopez: "Kita Semua Imigran"

SRIPOKU.COM , LOS ANGELES - Setelah Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan kebijakan mengenai para imigran dan pengungsi, Jennifer Lopez atau JLo melalui media sosial menyatakan solidaritasnya kepada para imigran di seluruh AS.

Penyanyi dan artis peran berdarah Puerto Riko ini mengunggah foto bertulisan "We Are All Immigrants" (Kita Semua Imigran).

Perempuan yang lahir di Castle Hill, Bronx, New York, AS ini menambahkan, "Jujur, saya merasa kita seperti berada dalam mimpi buruk sekarang! Di negara yang didirikan oleh imigran, bagaimana mungkin imigran menjadi kata yang buruk!!!"

JLo, yang merupakan pendukung Hillary Clinton selama Pemilihan Presiden AS 2016, bersama sejumlah artis musik lain memprotes kebijakan Trump melarang para pengungsi dan warga dari tujuh negara mayoritas muslim memasuki AS, demikian Billboard.com.

Sumber : Antaranews.com