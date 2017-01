IHSG Tertekan Pelemahan 7 Sektor

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan pelemahan tujuh sektor pada sesi I perdagangan saham Selasa (31/1/2017) pukul 12.00 WIB.

IHSG ditutup turun tipis 3,12 poin atau turun 0,06 persen ke level 5.299,54. Sebelumnya di Senin (30/1/2017) IHSG ditutup di level 5.302,66 di zona merah.

Sementara tiga sektor yang ditutup menguat di sesi I perdagangan saham Selasa ini yakni sektor perkebunan yang naik 0,47 persen. Disusul sektor aneka industri yang naik 0,88 persen, dan sektor infrastruktur yang naik 0,45 persen.

Dari data RTI, sebanyak 142 saham ditutup naik di sesi I ini, sementara sebanyak 145 saham ditutup turun dan 97 saham ditutup pada posisi tetap.

Investor asing kembali melakukan aksi lepas portofolio. Net foreign sell di semua papan perdagangan mencapai Rp 57,5 miliar. Sedangkan net foreign sell di pasar reguler mencapai Rp 69 miliar.

Sementara dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau menguat tipis 8 poin ke level 13.341 per dollar AS. Pada Senin, rupiah ditutup di level 13.349 per dollar AS.

Penulis : Aprillia Ika