Teliti Penyakit pada Mata Anak, Dosen UGM ini Raih Penghargaan Tingkat Dunia

SRIPOKU.COM, YOGYAKARTA - Kerusakan mata pada anak, menjadi hal yang paling disoroti di seluruh dunia saat ini.

Widyandana - akrab disapa Doni -, memilih fokus tersebut dijadikan bahan penelitian program spesialis kedokteran mata dan baru saja penelitiannya dipilih sebagai penelitian terbaik di ajang Internasional.

Dosen yang mengajar di fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu kemarin (15/10/2017) baru saja pulang ke Indonesia.

Dia baru saja mengikuti forum The European Society of Catarat and Refractive Surgeons (ESCRS) di FIL (Feira Internacional de Lisbon), Lisbon, Portugal yang berlangsung sejak 7 sampai 11 Oktober 2017.

Forum yang menyoroti kesehatan mata ini cukup bergengsi, dengan peserta dari seluruh dunia. Di sinilah wadah berdiskusi dan mempresentasikan hasil penelitian terkait mata di depan seluruh perwakilan negara.

Setidaknya, ada 3059 presentasi dengan berbagai format seperti free paper, e-poster, course, dan lain sebagainya terkumpul.

"Dari jumlah itu diseleksi panitia, sampai tinggal 500 paper, yang lainnya jadi poster," ujar Doni saat dijumpai di Yogyakarta, Selasa (17/10/2017).

Paper dari Indonesia yang diwakili oleh Doni lolos.

Dalam acara tersebut, Doni mempresentasikan papernya yang berjudul "Early detection of Childhood Visual Impairment and Blindness using Key Informant Method in Bantul District, Indonesia" (Deteksi Dini Kerusakan Visual Anak dan Kebutaan dengan Metode Informan Kunci di Bantul, Indonesia).