Ketersediaan Air Minum Saat Ini Dan Masa Depan Solusi Permanen versus Solusi Antara

Keterediaan Air Minum Saat Ini Dan Masa Depan Solusi Permanen versus Solusi Antara

Ahmad Usmarwi Kaffah, SH., LL.M., LL.M

Paralegal Lawyer di London dan Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat Masika ICMI Republik Indonesia

Saat mendapat kesempatan menghadiri undangan the Journal of Water Resources Planning and Management untuk memberikan pandangan tentang ketersediaan air bersih di Asia, pikiran saya melayang teringat pada kondisi air baku di kota Palembang Sumatera Selatan.

Menurut laporan terkini, dunia sedang mengalami penurunan siklusdebit air, baik di sungai maupun di danau. Kota Palembang yang notabenenya bergantung pada air baku di Sungai Musi tentu tidak luput dari tantangan ini.

Setidaknya debit air yang diperkirakan secara alamiah menurun, dari rate normal pasang-surut air, memang benar-benar telah terjadi.

Dalam data terakhir yang saya ingat tahun 2015, penurunan sudah mencapai 3 meter jauhnya.

Secara teknis debit air yang diproduksi perusahaan air minum seperti PDAM Tirta Musi Palembang, logikanya, bukan mustahil, akan mengalami penurunan juga dalam jumlah produksi yang menyentuh angka 200-300 liter perdetik.

Dengan kata lain jika PDAM sebelumnya dapat menjaga kapasitas produksi 900 liter perdetik sekarang bisa menjadi 600 liter perdetik.

Bukan itu saja, penurunan seperti ini menyebabkan tingkat ke-keruhan air menjadi tinggi atau tidak sebersih kondisi sebelum terjadi penurunan.

Imbasnya, masyarakat bukan hanya merasakankurangnya ketersediaan air dari ketidaktepatan waktu-jadwal ke-

luarnya air, namun juga menghadapi masalah kualitas air yang rendah.