Brand Wisata kota Palembang Terlalu Panjang Susah Diingat, Begini Kritikan Kemenpar

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Branding destination pariwisata Pemkot Palembang, mendapatkan kritikan dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

Sebelumnya branding destination yang telah dibuat Pemkot Palembang yakni The City Where Culture and River Meet in Harmony.

Namun dinilai terlalu panjang dan sulit untuk mudah diingat. Branding yang dibuat memang menggambarkan Palembang menjadi kota dengan sejuta budaya dan Palembang identik dengan sungai.

"Memang sebelumnya sudah dibuat oleh pihak pemkot, itu sudah bagus, tetapi dibuat lagi yang lebih mudah diingat dan tidak terlalu panjang," ujar Ardi Ridwansyah, Konsultan Kemenpar RI usai menghadiri FGD Destination Branding Palembang, di Balai Kota Pemkot Palembang, Rabu (18/10).

Ardi mengatakan, branding destination pariwisata itu mesti mudah diingat. Sehingga kedepannya harus fokus untuk menentukan tagline dan logo branding.

Palembang termasuk salah satu lima kota di Indonesia untuk pembuatan branding destination.

Kelima kota yakni Palembang, Padang, Danau Toba Medan, Labuan Bajo dan Manado. "Targetnya itu Desember harus sudah selesai. Sehingga awal tahun harus sudah diluncurkan," ujarnya.

Dikatakannya, ada beberapa aspek yang harus diikuti dalam pembuatan branding ini. Pertama, tetap konsisten dengan brand "Wonderful Indonesia".

Sehingga, brand di daerah-daeriah ini ada benang merah yang kurang lebih sama dengan bandingnya Indonesia, kemudian font huruf dan warna sama.

Kedua dari sisi penerimaan masyarakat, sebab ini jadi milik masyarakat. Tagline yang dihasilkan haruslah sederhana dan mudah diingat oleh wisatawan tetapi cukup mewakili keragaman Palembang.

"Sudah banyak masukan untuk logo diantaranya Jembatan Ampera dan Sungai Musi sebagai visualisasi. Sementara tagline usulannya ada harmony, sriwijaya, sport tourism. Harapannya hasil akhirnya dapat menjadi inspirasi Palembang," ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Palembang, Dharma Budi mengatakan, adapun yang termasuk dalam branding ini meliputi logo dan tagline yang berciri khas Palembang.

"Ini merupakan tahapan pertama dalam mengumpulkan masukan-masukan dari seluruh OPD terkait tagline dan logo yang akan digunakan nanti. Kemudian pengumpulan data masukan ini akan dianalisa langsung oleh konsultan dari Jakarta yang diutus langsung Kemenpar pusat," katanya.