Perlukah Pakai Conditioner Setelah Keramas?

SRIPOKU.COM - Siapa tidak ingin punya rambut indah dan sehat? Baik pria dan wanita tentu ingin hal ini. Rutin mencuci rambut merupakan salah satu kuncinya. Tak hanya itu, banyak produsen produk perawatan rambut juga menyarankan agar Anda pakai conditioner setelah pakai sampo. Tapi, apa benar conditioner memang berpengaruh untuk kesehatan rambut?

Conditioner merupakan salah satu produk yang disarankan untuk dipakai setelah sampo. Conditioner ini berfungsi untuk menghidrasi kutikula (lapisan terluar rambut), sehingga kutikula yang renggang menjadi rapat lagi. Hal ini menambah kelembaban rambut yang mungkin hilang saat memakai shampo. Juga, membuat rambut terasa lebih halus dan lembut, serta membuat rambut lebih mudah diatur.

Seperti yang disarankan oleh Nick Arrojo, penulis “Great Hair: Secrets to Looking Fabulous and Feeling Beautiful Every Day”, sebaiknya pakai conditioner setiap kali Anda mencuci rambut, dilansir dari WebMD.

Pemakaian conditioner sangat diperlukan, terutama untuk rambut kering, rapuh, rambut berwarna, atau rambut yang sering terpapar bahan kimia atau proses styling. Dengan menggunakan conditioner, kelembaban rambut akan terjaga sehingga rambut tampak lebih indah dan sehat.

Bagaimana cara memakai conditioner?

Sebelum pakai conditioner, sebaiknya baca aturan pakai. Banyak produk menyarankan agar menggunakan conditioner setelah pakai sampo. Hal ini karena shampo biasanya membuat rambut menjadi lebih kering. Sehingga, dengan menggunakan conditioner setelah shampo, maka kelembaban rambut Anda akan kembali lagi.

Selain itu, hindari menggunakan conditioner sampai akar rambut. Cukup oleskan conditioner dari batang sampai ujung rambut. Ini merupakan cara terbaik untuk melembabkan rambut Anda di tempat yang paling membutuhkan.

Juga, jangan terlalu banyak saat pakai conditioner, ini justru dapat membuat rambut terlihat tidak bervolume dan rata begitu saja. Sebaiknya pakai conditioner secukupnya saja.

Kenali jenis rambut Anda

Sebelum memilih sampo dan conditioner, sebaiknya kenali dulu jenis rambut Anda. Berbeda jenis rambut akan berbeda pula jenis sampo dan conditioner yang sebaiknya dipakai. Setiap orang mempunyai jenis rambut yang berbeda-beda.

Jika memang rambut Anda sudah berkilau dan indah sejak lahir, Anda mungkin tidak perlu pusing-pusing harus memilih sampo seperti apa dan harus memakai conditioner atau tidak. Namun, kebanyakan orang harus merawat rambutnya agar mendapatkan rambut yang indah.