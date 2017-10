Heboh, Nikita Mirzani Umbar Soal 'Onderdil', Sebut Dirinya Tetap Oke Meski Tambah Anak

SRIPOKU.COM -- Nikita Mirzani, jika menyebut nama artis yang satu ini, maka imej seksi dan kontroversial seolah langsung melekat kepada sosoknya.

Siapa yang tidak kenal Nikita Mirzani?

Wanita yang kerap didapuk menjadi model majalah dewasa ini nampaknya masih sangat ramai diperbincangkan di kalangan netizen .

Nikita Mirzani diketahui pertama kali memulai kariernya di dunia hiburan salah satunya saat menjadi bintang tamu di Take Me Out Indonesia.

Namanya seolah terus melejit seiring dengan berbagai kontroversi atau kasus yang pernah ia alami.

Dikutip dari Grid.ID, belum lama ini bintang film Nikita Mirzani (31) mengaku belum bisa melupakan pacarnya, seorang pria bule berkewarganegaraan Italia bernama Paulo.

Hubungan mereka diketahui hanya berjalan beberapa bulan, namun walau begitu Niki mengaku Paulo merupakan pria yang sempurna.