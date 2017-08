Inilah Daftar Para Kandidat Pemain Terbaik Fifa 2017

SRIPOKU.COM - Badan sepakbola dunia FIFA baru saja mengumumkan daftar nominasi peraih penghargaan tahunan The Best FIFA 2017, termasuk untuk kategori pemain pria terbaik.



Ada 24 nama yang masuk dalam kategori pemain pria terbaik. Posisi pemain yang masuk kandidat pun cukup merata, mulai dari penjaga gawang, bek, gelandang hingga penyerang.



Selain nama reguler seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, terdapat pula nama-nama yang cukup menarik perhatian, seperti Dani Carvajal, Pierre-Emerick Aubameyang hingga Harry Kane.



Berikut daftar 24 nama yang menjadi kandidat peraih penghargaan The Best FIFA Football Awards 2017

kategori pemain pria terbaik selengkapnya.



Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (AC Milan, Juventus 2016-17)

Gianluigi Buffon (Juventus)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Paulo Dybala (Juventus)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Zlatan Ibrahimovic (Bebas agen, Manchester United 2016-17)

Andres Iniesta (Barcelona)

Harry Kane (Tottenham)

N'Golo Kante (Chelsea)

Toni Kroos (Real Madrid)

Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

Marcelo (Real Madrid)

Lionel Messi (Barcelona)

Luka Modric (Real Madrid)

Keylor Navas (Real Madrid)

Manuel Neuer (Bayern Munchen)

Neymar (PSG, Barcelona 2016-17)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Alexis Sanchez (Arsenal)

Luis Suarez (Barcelona)

Arturo Vidal (Bayern Munchen)

Pemenang penghargaan ini bakal diumumkan dalam acara seremonial yang digelar di London pada 23 Oktober 2017 mendatang.

Selain penghargaan pemain terbaik, FIFA juga mengumumkan daftar nominasi untuk FIFA The Best Awards 2017 untuk kategori pelatih terbaik.



Sejatinya kategori ini hanya diisi oleh 10 nama, tapi karena ada tiga nama yang mendapat suara sama banyaknya untuk posisi ke-10, makan daftar nominasi mengembang menjadi 12 nama.



Seperti bisa diprediksi, pemenang edisi 2016, Claudio Ranieri tak masuk dalam daftar nominasi edisi 2017 ini. Nama baru di daftar ini adalah pelatih asal Portugal yang musim lalu membawa AS Monaco juara Ligue 1, Leonardo Jardim.



Berikut daftar 12 nama yang menjadi kandidat peraih penghargaan The Best FIFA Football Awards 2017

kategori pelatih pria terbaik selengkapnya.



Massimiliano Allegri (Juventus)

Carlo Ancelotti (Bayern Munchen)

Antonio Conte (Chelsea)

Luis Enrique (Tanpa klub, Barcelona 2016-17)

Pep Guardiola (Manchester City)

Leonardo Jardim (Monaco)

Joachim Low (Jerman)

Jose Mourinho (Manchester United)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Tite (Brasil)

Zinedine Zidane (Real Madrid)



