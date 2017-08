Wanita Miskin Terpaksa Membawa Suaminya yang Kritis dengan Gerobak. Sambil Menangis Ia Lakukan Ini

SRIPOKU.COM - Apa yang menimpa keluarga miskin di Filipina ini mungkin dapat membuka mata kita untuk senantiasa bersyukur.

Betapa tidak, ketika kita bisa dengan mudah membawa kedokter ketika sakit.

Naik kendaraan pribadi dan begitu mewah dalam hidup,

Lihat keluarga ini.

Sebuah video yang dibagikan All About the Phillipines begitu mengharukan untuk dilihat.

Seorang wanita meski sudah tua, dia menarik gerobak yang membawa suami dan dua ekor anjing mereka.

Dengan ekonomi jauh dari kata cukup, pasangan ini begitu kuat saling menjaga.

Suaminya sakit-sakitan dan wanita ini begitu tangguh dan mengambil peran sebaik mungkin.

Ketika banyak perempuan lain memilih untuk pergi dengan kondisi seperti ini.