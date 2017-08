Tim Eropa Bawa Pulang Hadiah "Dota 2" Rp 144 Miliar

SRIPOKU.COM -Kompetisi Dota 2 terbesar di dunia, The International 2017, resmi berakhir. Telah lahir juara baru, yakni Team Liquid, yang berasal dari daratan Eropa.

Atas prestasinya itu, Team Liquid berhak mendapat piala legendaris turnamen itu yang disebut sebagai Aegis of Champions. Lebih menggiurkan lagi, tim tersebut mendapat uang tunai sebesar 10,8 juta dollar AS atau sekitar Rp 144 miliar.

Team Liquid berisikan lima anggota. Hadiah uang tersebut bakal dibagi ke semua anggota tim. Meski begitu, masing-masing anggota tentunya bakal tetap "kecipratan" uang berjumlah besar.

Team Liquid sendiri mengalahkan tim asal China bernama Newbee di Grand Final. Skornya telak, yaitu 3 - 0.

Perjuangan Team Liquid untuk memenangi The International 2017 cukup berat. Di awal kompetisi, Team Liquid jatuh ke Lower Bracket setelah kalah dari tim Invictus Gaming.

Team Liquid awalnya bergabung di Upper Bracket. Setiap tim yang kalah di Upper Bracket memang masih memiliki kesempatan untuk bertahan di kompetisi dengan tergabung di Lower Bracket.

Sementara itu, Newbee, yang juga juara The International 2014, mampu masuk ke babak final setelah terus bertahan di Upper Bracket. Sedangkan, Team Liquid harus berjuang di Lower Bracket sedari awal.

Tim Newbee sendiri, sebagai pengisi posisi runner up kompetisi The International 2017, berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 3,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 52 miliar, sebagaimana KompasTekno rangkum dari Polygon, Selasa (15/8/2017).

Tim Newbee sebenarnya difavoritkan untuk juara The International 2017. Tim tersebut diharapkan untuk menjadi pemenang untuk kedua kalinya ajang tersebut.

Hingga saat ini, belum pernah ada tim yang mampu memenangkan pertandingan The International sebanyak dua kali.

