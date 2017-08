Implikasi dari Turbulensi UNSRI

"'Lessons Learned'" untuk Tridharma Perguruan Tinggi

Ahmad Usmarwi Kaffah, SH., LLM., LL.M



Paralegal Lawyer di London, Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat Masika ICMI Republik Indonesia

Konflik vertikal antara organisasi-terkait kemahasiswaan Unsri dan pihak rektorat telah menjadi konsumsi publik secara luas.

Tidak hanya dalam skala daerah, nasional bahkan internasional.

Buktinya saja saya mendadak dihubungi salah satu petinggi Universitas di Inggris tempat saya berada.

Pertanyaan pertama dari beliau adalah "What happened to your university at home?"

Tadinya saya mengira, UNMURA, universitas pimpinan ayahanda Prof. Fachrurrozie Syarkowi, karena kebetulan saat ini sedang berencana untuk sebuah kerjasama.

Dapat dimengerti sebagai orang yang selalu berkunjung ke Indonesia dan mengerti sedikit-banyak "Bahasa" beliau ingin tahu perkembangan sebelum memutuskan untuk menjalin kerjasama.

Namun, ternyata setelah melihat media sosial bahwa universitas yang di maksud adalah Unsri saya begitu terkejut.

Betapa tidak Unsri yang hampir tidak pernah tersentuh urusan yang namanya "kekerasan" dan "kriminalitas" berpuluh-puluh tahun tiba-tiba mendadak viral menjadi terkenal karena tragedi pada 3 Agustus kemarin.