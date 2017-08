The Yudhoyono Institute Diresmikan, Ini Lowongan Kerja yang Tersedia, Berminat?

SRIPOKU.COM - The Yudhoyono Institute (TYI) telah diresmikan semalam (10/8/2017) oleh Direktur Eksekutif Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Peresmian ini dilakukan di Djakarta Theatre, Jakarta.

Sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com (10/8/2017) putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga menyampaikan pidato dalam peresmian tersebut.

Mantan Calon Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045, Indonesia akan menjadi negara yang semakin diperhitungkan.

"Bumi akan semakin kompetitif dan kompetisi yang tidak dikelola dengan baik akan melahirkan sengketa dan konflik baru," kata Agus dikutip dari Kompas.com.

Agus Yudhoyono juga menyampaikan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepadanya saat bertemu di Istana Kepresidenan, pada Kamis siang.

Agus mengatakan, dirinya mendapatkan amanah dari Jokowi.

"Amanah Beliau kepada generasi muda, tentunya diharapkan menjadi tulang punggung perubahan dan kemajuan bangsa," katanya.

Sementara itu melansir dari Tribunnews (10/8) dalam The Yudhoyono Institute, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memegang peran sebagai Chairman TYI.

The Yudhoyono Institute merupakan sebuah institusi yang memberikan kontribusi dalam menyiapkan generasi calon pemimpin masa depan.

Lembaga ini nantinya akan menambah deretan lembaga milik keluarga Presiden RI.

Sebelumnya ada The Habibie Center, The Wahid Institute, dan Megawati Institute.

Sejak peresmian The Yudhoyono Institute ini beredar info lowongan kerja di sana yang tersebar melalui pesan Whatsapp.

Ada beberapa posisi yang tersedia di The Yudhoyono Institute berdasarkan pesan WhatsApp seperti berikut:

The Yudhoyono Institute

Is looking for talented and determined individuals who will work to make a better Indonesia.

Job Vacancies:

1) Senior Research Associate & Editor

2) Research Analyst – Public policy

3) Research Analyst – Business & economics

4) Research Analyst – Security & defense

1. Senior Research Associate & Editor (1 vacancy)

Roles & responsibilities:

• Managing multiple research projects in areas of politics, economics and security/defense

• Copy-editing and proof-reading of team’s deliverables

• Consolidate team’s analysis into daily/weekly briefings, newsletters and position paper

• Assess client research needs and develop outreach strategy to approach relevant subject matter experts

• Produce a well structured analytical report on regular and ad-hoc basis for clients

• Prepare and deliver presentation for monthly/quarterly updates to management and clients

Requirements:

• 4-5 years experience in research projects

• Postgraduate degree in Politics, International relations, Economics or Defense Studies

• Ability to manage team independently and adhere to deadlines

• Strong work ethics, problem-solving, organizational and project management skills

2. Research Analyst – Public Policy/Economics/Security & Defense (3 vacancies)

Roles & responsibilities:

• Monitoring of news, issues & trends at local, national and global level

• Collecting information and data from publications, libraries, databases, and the internet/open source

• Research and analysis on current public policy implementation and alternatives

• Evaluate policy making trends and issues at local and national level

• Write reports, publish findings and give presentations

Requirements:

• 1-2 years of experience in the field of research

• Bachelor’s degree in political science, history or statistics

• Ability to critically analyse facts and figures

• Excellent written and verbal communication skills

Please send your CV to Rahaean@gmail.com

Hingga saat ini belum ada pemberitaan lebih jelas tentang pembukaan lowongan kerja di The Yudhoyono Institute tersebut.

Tribun Style hanya mendapatkan informasi ini dari pesan yang tersebar di Whatsapp.

Jika kalian berminat silahkan kirim lamaran di email itu.

(TribunStyle.com/Rifan Aditya)