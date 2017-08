Ello Ditangkap Polisi, Begini Reaksi dari sang Kekasih Aurelie Moeremans

SRIPOKU.COM - Kabar tertangkapnya penyanyi Marcello Tahitoe atau Ello, sudah sampai ke telinga sang kekasih, artis peran Aurelie Moeremans.

Ello ditangkap polisi terkait kepemilikan ganja, Kamis (10/8/2017) pagi.

"Aurelie sudah tahu (Ello ditangkap) kayaknya, nggak mungkin lah nggak tahu," kata Petra, manajer Ello saat dihubungi Tribunnews, Kamis (10/8/2017).

Aurelie yang tengah terlibat proses syuting, pun jadi sasaran awak media.

Kata Petra, Aurelie masih enggan menjawab pertanyaan tentang kasus yang melibatkan Ello.

"Dia (Aurelie) ditelepon-in (wartawan) juga katanya, sampai mau syuting juga masih ditelponin. Dia juga nggak ngangkat-ngangkat katanya, nggak tahu juga deh tuh," pungkas Petra.

Hingga Kamis siang, Tribunnews pun belum berhasil menghubungi dara cantik kelahiran Brussel, Belgia 23 tahun lalu itu.

Unggahan terbaru Aurelie bersama Ello di akun Instagramnya, yakni pada pada Senin (7/8/2017) lalu.

Unggahan foto hitam putih tersebut pun disisipkan kutipan romantis.

"I love you always, no matther what," tulis Aurelie.

