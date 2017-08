Siapkan Avanza Limited Hingga Voxy, Toyota Hadir Lebih Fresh dan Modern

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Dewi Handayani

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Mengapresiasi respon positif pelanggan terhadap berbagai produk dan jasa dalam penyelenggaraan pameran sebelumnya, pada penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 kali ini PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan tema Endless Possibilities for a Better Future.

Tema ini dipilih dan diangkat sebagai wujud ekspresi bahwa Toyota senantiasa percaya terhadap ruang untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama pelanggan melalui tiga pilar utama dari semangat Toyota Let's Go Beyond yaitu, Beyond Product, Beyond Technology, dan Beyond Service.

“Endless Possibilities for a Better Future adalah bagian dari semangat Let's Go Beyond, yaitu semangat dan upaya berkelanjutan Toyota untuk selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan.

Toyota selalu berupaya menghadirkan produk, teknologi dan layanan yang melebihi ekspektasi pelanggan, serta mendorong orang-orang untuk selalu berpikir dan melakukan sesuatu yang lebih (beyond) dengan Toyota-nya,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto.

TAM akan menempati booth terluas di GIIAS 2017. Melalui booth seluas 3.075 m2 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, tempat diselenggarakannnya GIIAS 2017 pada 10-20 Agustus nanti, TAM akan menempatkan 28 unit display dari berbagai segmen penumpang dan jugakomersial, termasuk produk terbaru, limited edition, special edition, special modification, dan special exhibit.

Untuk memperkuat pesan yang disampaikan, booth Toyota yang menempati hall 10B ICE BSD ini didesain dengan black concept yang memberi kesan modern, advance, and youthful.

“Melalui tema tersebut, kami berharap pengunjung GIIAS 2017 dapat merasakan semangat Toyota yang selalu berupaya menghadirkan produk, teknologi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang kian modern, advance dan youthful,” kata Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto.

Salah satu produk terbaru yang akan ditampilkan pada GIIAS kali ini merupakan segmen MPV High, yaitu All New Voxy, dengan desain yang sporty, stylish dan elegant yang disesuaikan dengan karakter keluarga Indonesia.

Sedangkan line-up untuk limited edition diwakili oleh Avanza Limited Edition dan Sienta Limited Edition.