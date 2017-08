Taksi Online Kok Naik Tarifnya Ya?

SRIPOKU.COM - Saya adalah salah seorang mahasiswa yang sangat terbantu dengan keberaaan taksi online. Dengan tarif yang lumayan murah tapi fasilitas memuaskan karena bisa mencoba kendaraan yang terkategori mewah. Namun sekarang ini sepertinya tarif taksi online tidak lagi murah. Sudah tidak ada lagi harga yang berkisar di bawah Rp 10 ribu atau lebih untuk wilayah di dalam kota Palembang misalnya. Saya pernah naik taksi online dari Musi 2 ke Jalan Merdeka Palembang dengan kendaraan mobil honda jazz terbaru. Tarifnya hanya dikenakan Rp 11 ribu. Sekarang berapa ya ditentukan tarifnya. Kalau bisa jangan mahal-mahal.

0821 8604 xxxx

Berita Lainnya:

Keberatan Aturan Uji Kir Ketok Bodi, Ribuan Taksi Online Ini Pilih Ditilang, Alasannya Mencengangkan

Jawab

Per 1 Juli 2017 Ditetapkan Kebijakan Baru

Per 1 Juli 2017, pemerintah sudah memberlakukan kebijakan baru dengan penetapan tarif batas bawah Rp 5.500 per kilometer dan tarif batas atas Rp 6.000 per kilometer.

Pengaturan taksi online ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor PM. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk ke dalam wilayah I, maka tarif batas bawah yang berlaku Rp 3.500 per kilometer dan tarif batas atas yang berlaku sebesar Rp 6000 per kilometer.

Ada 11 poin peraturan yang dibuat untuk taksi online, antara lain soal jenis angkutan, mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, KIR, STNK, pool, bengkel, pajak, akses dashboard dan sanksi. Penerapan tarif batas bawah dan batas atas ini disesuaikan dengan jam-jam sibuk, penentuan tarif sendiri ditentukan langsung oleh pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah hanya sebagai pengawas saja. (cr5)

Pansuri

Kasi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel

Keterangan:

Jika Anda ingin menyampaikan keluhan, kritik dan saran tentang pelayanan publik, silahkan mengirimkan ke: SMS: 0811710188, Fax: 0711-447071, E-mail: sriwijayapost@yahoo.com, Facebook: Sriwijaya Post