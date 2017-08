Pecah Rekor, "Despacito" Jadi Video Pertama di YouTube Tembus 3 Miliar

SRIPOKU.COM - Despacito telah dinobatkan menjadi video yang paling banyak ditonton di YouTube. Hingga berita ini ditayangkan, Selasa (8/8/2017), Despacito sudah ditonton 3,071 miliar kali di YouTube.

Despacito juga memecahkan rekor lain YouTube. Situs Forbes mencatat, Despacito merupakan video pertama di YouTube yang menembus angka tiga miliar view.

Video musik Despacito oleh penyanyi Luis Fonsi dan Daddy Yankee itu mulai diunggah di YouTube pada Januari 2017 lalu. Hanya butuh kurang dari tujuh bulan bagi Despacito untuk memecahkan rekor paling banyak ditonton dan tiga miliar view.

See You Again dari Wiz Khalifa sebelumnya merupakan pemegang gelar video yang paling banyak ditonton di YouTube. See You Again melampaui rekor Gangnam Style pada Juli 2017 lalu.

Itu artinya, See You Again hanya mampu bertahan selama satu bulan sebagai video yang paling banyak ditonton di YouTube.

Gangnam Style bertahan cukup lama sebagai pemegang rekor video paling banyak ditonton di YouTube, yakni sejak 2012.

See You Again sendiri telah dirilis sejak 2015 lalu di YouTube, bersamaan dengan tayangnya film Furious 7 di bioskop. Hingga berita ini ditayangkan, See You Again telah ditonton sebanyak 3,003 miliar kali. Dengan jumlah view yang sedikit berbeda, See You Again dan Despacito bisa saja saling menyusul.

Sementara itu, Gangnam Style, sebagai pemegang rekor sebelumnya, saat ini mencatat 2,9 miliar view.

Awal bulan lalu, Despacito juga menjadi lagu yang paling banyak di-streaming sepanjang masa, termasuk di YouTube.

Despacito dinobatkan menjadi lagu yang paling banyak diputar di dunia online. Total pemutaran Despacito di berbagai layanan aliran (streaming) musik telah mencapai total 4,6 miliar kali.

