Lirik Bonfire Heart - Lagu James Blunt Bikin Kamu Tak Berhenti Berdendang, Nyanyikan!

SRIPOKU.COM - James Blunt tak pernah berhenti menghasilkan lagu berkualitas.

Album-albumnya nyaris selalu meraih kesuksesan dan diterima masyarakat dengan baik.

Sebuah single dihasilkannya berjudul Bonfire Heart.

Berikut adalah lirik lagu dan videonya.

Your mouth is a revolver

Firing bullets in the sky

Your love is like a soldier,

Loyal 'til you die

And I’ve been looking at the stars

For a long, long time

I’ve been putting out fires

All my life

Everybody wants a flame,

They don’t want to get burnt

And today is our turn

Days like these lead to...

Nights like this lead to

Love like ours.

You light the spark in my bonfire heart.

People like us—we don’t

Need that much, just some-

One that starts,

Starts the spark in our bonfire hearts

This world is getting colder.

Strangers passing by

No one offers you a shoulder.

No one looks you in the eye.

But I’ve been looking at you

For a long, long time

Just trying to break through,

Trying to make you mine

Everybody wants a flame,

They don’t want to get burnt

Well, today is our turn