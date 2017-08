Ini Jadwal Putaran Kedua Sriwijaya FC, Ichsan Akui Sangat Melelahkan Pasca Putaran Pertama

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Tidak ada waktu istirahat dan jeda. Sriwijaya FC harus melanjutkan putaran kedua tanpa istirahat usai menyelesaikan putaran pertama.

Menyikapi ini, gelandang SFC Ichsan Kurniawan mengatakan, sebagai pemain mereka tidak akan mengeluh, karena ini bagian dari profesionalisme.

Diakuinya di penghujung putaran pertama jadwal memang sangat padat. Namun di putaran kedua ada sedikit waktu bagi mereka untuk istirahat sejenak.

Ichsan Kurniawan (ISTIMEWA)

"Apapun yang terjadi kami harus siap, menghadapi musim kedua ini dengan power full dan juga spirit tinggi," ujarnya.

Hal serupa juga diakui Hartono Ruslan. Namun ia berharap setelah Pusamania, SFC memiliki waktu untuk istirahat, meski diakuinya sangat tidak elok ketika mendapati kondisi tim yang memang membutuhkan rotasi tim.

"Putaran kedua sudah ada jadwal dan kami lihat cukup ada jeda istirahat. Tetapi akhir putaran pertama memang sangat padat. Dampaknya kami harus tetap rotasi menghadapi awal pekan pertama putaran kedua ini," ujarnya.

Jadwal Resmi Dirilis PT LIB:

1 Sabtu 05/08/2017 Borneo FC vs Sriwijaya FC (Live TV One)

2 Jumat 11/08/2017 Sriwijaya FC vs Semen Padang (Live TV One)

3 Rabu 16/08/2017 Sriwijaya FC vs Persib Bandung (Live TV One)

4 Minggu 20/08/2017 Bhayangkara FC vs Sriwijaya FC (Live TV One)

5 Selasa 29/08/17 Sriwijaya FC 15 : 00 Persiba Balikpapan (Live TV One)

6 Minggu 10/09/17 Barito Putera 18 : 30 Sriwijaya FC (Not Live)

7 Minggu 17/09/17 Sriwijaya FC 18 : 30 PSM (Live TV One)

8 Jumat 22/09/17 Madura United 18 : 30 Sriwijaya FC (Live TV One)

9 Selasa 26/09/17 Sriwijaya FC 15 : 00 Persela (Live TV One)

10 Sabtu 30/09/17 Mitra Kukar 15 : 00 Sriwijaya FC (Not Live)

11 Sabtu 07/10/17 Sriwijaya FC 18 : 30 Persija (Live TV One)

12 Sabtu 14/10/17 Perseru Serui 18 : 30 Sriwijaya FC (Not Live)

13 Jumat 20/10/17 Sriwijaya FC 15 : 00 Arema (Live TV One)

14 Rabu 25/10/17 PS TNI 18 : 30 Sriwijaya FC (Live TV One)

15 Senin 30/10/17 Bali United 19 : 30 Sriwijaya FC (Live TV One)

16 Mingu 05/11/17 Sriwijaya FC 19 : 30 Gresik United (Live TV One)

17 Minggu 12/11/17 Persipura 19 : 30 Sriwijaya FC (Not Live)