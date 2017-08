Zikir-dzikir Setelah Salat

SRIPOKU.COM - Assalamualaikum.Wr.Wb.

BUYA, saya perhatikan dibeberapa masjid, setelah sholat berjamaah ada sebagian jamaah yang mengikuti zikir bersama imam sampai berdoa bersama imam, ada juga yang berzikir sendiri dan berdoa sendiri, dan ada juga yang tidak ikut berzikir dan tidak berdoa sendri, malah langsung meninggalkan majelis. Bagaimana menurut Rasulullah Saw. Mohon penjelasan. Terimakasih.

0812710xxxx

Berita Lainnya:

Wariskan Zikir Syahadat

Jawab:

Assalamualaikum.Wr.Wb.

KETIKA seorang sahabat sholat berjamaah bersama Rasulullah Saw. selesai salam langsung mau meninggalkan majelis, maka Rasulullah Saw. memegang tangan sahabat tersebut dan berkata: "Wahai si Fulan, aku cinta engkau, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang baik dilakukan setelah sholat. Jawab sahabat tersebut: "Mau yaa Rasulul". Maka kata Rasulullah Saw. zikir.

Maka tuntunan zikir sesudah sholat sebagai berikut;

Dzikir-dzikir Setelah shalat

Setelah melaksanakan shalat fardhu, disunnatkan untuk membaca dzikir dan doa. Dzikir istighfar setelah shalat dapat menambal kekurangan dalam shalat, sedangkan doa adalah langkah untuk mendapatkan tambahan pahala setelah mendekat kepada Allah dengan shalat.

Dzikir tersebut dibaca dengan suara rendah sesuai dengan urutan, kecuali bagi imam yang hendak mendidik para makmum, maka boleh baginya untuk berdzikir dengan suara keras dengan menghadap kepada para makmum, sambil kaki kirinya ke arah mihrab. (Ad-DarulMukhtar, Vol. I, hlm.595; al-Muhadzab, Vol. I, hlm.80)

Samurah berkata; "Jika setelah selesai shalat, Rasulullah saw. berbalik menghadap ke arah kami." (HR.Bukari. Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Jika shalat di belakang Rasulullah Saw. kami suka berada di sebelah kanan sehingga setelah selesai shalat beliau menghadap ke arah kami-Nailul Authar, Vol.II, hlm. 306)

Menghadapkan wajahnya ke arah kami, maksudnya ialah menghadap ke arah kanan setelah selesai shalat, sehingga jamaah yang berada di sebelah kanan dapat melihat pipi kanan Rasulullah Saw.

1. Membaca istighfar sebanyak tiga kali. Boleh dengan kalimat astaghfirullah atau dengan istighfar yang lebih panjang, seperti;

ASTAGHFIRULLAAHAL AZIIM ALLAZI LAA ILAAHA ILLAA HWAL HAYYUL QOYYUMA WA ATHUUBU ILAIHI

Artinya; "Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tidak ada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Hidup, Berdiri Sendiri, dan saya bertaubat kepada-Nya."