Sudah Jatuh Tertimpa Tangga. Ditinggal Buat Laporan ke Polisi, Rumah Wanita Ini Dibobol Maling

SRIPOKU.COM/ODI ARIA SAPUTRA

Yustina (36) warga jalan May Salim Batubara Lorong Kelapa 2 No 2723 RT 40 RW 10 Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang, Melapor ke Polresta Palembang, Jumat (4/8/2017).