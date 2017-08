Bank Mandiri Beri Spesial Diskon Pelanggan Lion Air

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- PT Bank Mandiri (Persero) kembali memanjakan nasabahnya dengan memberikan diskon spesial untuk setiap transaksi pembelian tiket di Garuda Indonesia Online Travel Fair, baik melalui website, mobile app dan GOTF (tidak berlaku di ticketing GA dan Travel Agent).

Program diskon spesial yang berlaku mulai 3-9 Agustus 2017 tersebut, merupakan hasil kerjasama Bank Mandiri dan Garuda Indonesia yang diperuntukkan bagi pengguna atau pemegang kartu kredit maupun debit Bank Mandiri.

CEO Bank Mandiri Region II/Sumatera II, Aribowo melalui Credit Card Head Bank Mandiri Regional II/Sumatera II, Indro mengatakan, program ini berlaku secara nasional tak terkecuali untuk Kota Palembang.

"Promonya berlaku untuk semua rute baik domestik dan internasional, dengan tanggal keberangkatan mulai 3 Agustus 2017 sampai 30 April 2018 kecuali Black Out Date Applied," ujarnya,Kamis (3/8/2017).

Indro menambahkan, adapun promo yang diberikan bagi pengguna kartu kredit maupun debit diantaranya, diskon tambahan hingga Rp 3,5 juta. Khusus Mandiri Kartu kredit promo yang diberikan mulai cicilan hingga 6 bulan dengan bunga 0%, bonus GarudaMiles hingga 30.000 miles, asuransi perjalanan, dan bisa dapat up to 4x rewards fiestapoin.

"Diskon tambahan ini berlaku untuk satu pemegang kartu per hari selama kuota masih ada. Nasabah yang mendapatkan diskon tambahan akan diberikan pop up notifikasi. Jika pop up tidak ada maka kuota telah habis atau tidak memenuhi syarat. Semakin cepat pesan dan transaksi dengan kartu kredit maupun debit Mandiri maka makin besar peluang dapat diskon dan harga tiket spesial," jelasnya.

Sedangkan untuk dapatkan bonus GarudaMiles, nasabah harus terlebih dahulu untuk login di website maupun mobile apps GA, sehingga nomor GarudaMiles nasabah akan tercatat di sistem sebelum melakukan transaksi pembelian tiket.

"Kita berharap nasabah lebih dimudahkan untuk mendapatkan tiket perjalanan apalagi dengan penawaran spesial yang diberikan. Melalui program ini, dapat memacu pertumbuhan transaksi debit maupun kartu kredit," pungkasnya.