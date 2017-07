Baru Saja Bercerai, Artis Tampan Ini Ucapkan Janji Haru Tepat di Hari Ulang Tahun sang Anak

SRIPOKU.COM -- Baru saja beberapa jam lalu, sosok ini mengunggah fotonya bersama seorang bocah.

Keduanya tersenyum ke arah kamera.

Di hadapan mereka berdua juga terdapat sebuah kue berwarna cokelat dan putih.

Ada hiasan krim, buah, dan lilin angka 5 di tengahnya.

Lokasi itu diambil di salah satu kelas di sekolah internasional di Jakarta.

"If maybe i failed u once, but i can promise u with all my strength & all my heart to take care of u as long as i live..

happy 5th b'day to my half & cintanyaDuduslalu @drucillakalea , GOD bless always, be a good girl & grow up well.. always -Dudu-"

(Aku mungkin pernah mengecewakanmu, tapi aku berjanji akan menjagamu dengan seluruh kekuatan dan hatiku, selama aku hidup..

Selamat ulang tahun ke-5 untuk separuh jiwaku dan cintanyaDuduslalu @drucillakalea, Tuhan memberkatimu selalu,

Jadi anak yang baik dan tumbuh dengan baik selalu -Dudu-")

Catatan itu adalah keterangan foto yang ditulis oleh Samuel Rizal untuk sang anak, Cilla.