Jangan Paksa Anak Mencium atau Memeluk Orang Lain

SRIPOKU.COM - Saat acara arisan atau kumpul-kumpul keluarga besar, sudah jadi pemandangan biasa kalau kakek-nenek, paman-bibi, atau sepupu yang lebih besar ingin memeluk dan mencium anak yang masih kecil.

Berita Lainnya:

Duhai Bunda, Anak Begitu Aktif Jangan Dimarahi. Ini Cara Mujarab Membuatnya Tenang

Jika si kecil kelihatan enggan balas memeluk atau mencium mereka, Ayah atau Ibu biasanya akan "memaksa" anak agar tidak terlihat tidak sopan.

Tetapi, tahukah Ibu bahwa memaksa anak untuk memeluk atau mencium orang lain, walaupun masih anggota keluarga, dapat memberi pengaruh buruk padanya?

Sebuah artikel yang diterbitkan oleh CNN berjudul I Do Not Own My Child's Body membahas mengenai hal ini.

Katia Hetter, sang penulis, menegaskan, "Memaksa anak untuk menyentuh orang-orang ketika mereka tidak menginginkannya membuat mereka rentan terhadap pelaku seksual. Seperti yang Anda ketahui, kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang yang dikenal anak."

Meski rasanya tidak masuk akal jika hanya dicium oleh kakek atau neneknya dihubungkan dengan pelecehan seksual, menurut Hetter hal ini justru sangat bisa diterima oleh logika. Saat memaksa anak untuk mencium anggota keluarganya, artinya orangtua melanggar zona nyaman anak.

Anak dipaksa untuk menerima perlakuan orang lain yang dirasa tidak nyaman tersebut. Karena itulah Hetter mengajarkan anak untuk menghormati tubuhnya sendiri.

"Orangtua harus mengajarkan pada anak untuk mendengarkan perasaannya sendiri. Mereka bisa mengatakan kepada kita kapan pun mereka merasa tidak nyaman dengan seseorang. Pelukan dan ciuman adalah miliknya, dan tidak diwajibkan untuk memberikannya pada siapa pun," jelasnya.

Hetter juga mengingatkan, bahwa memaksa anak-anak untuk memeluk dan mencium ketika mereka tidak menginginkannya, dapat memengaruhi hubungan seksual mereka ketika dewasa.