Fakta Masjid Al-Aqsa yang Tak Diketahui. Tapak Kaki Nabi Muhammad hingga Munculnya Dajjal

SRIPOKU.COM - Peperangan Palestina dan Israel saat ini kembali memanas.

Aturan yang ditetapkan militer Israel melarang warga Palestina yang berusia dibawah 50 tahun untuk salat di Masjid Al-Aqsa menjadi pemicu.

Bahkan buntu protesnya, warga Palestina menggelar salat disekitar Al-Aqsa dan berujung bentrok.

Ada puluhan sampai ratusan warga Palestina yang terluka, juga ada yang meninggal dalam bentrok tersebut.

Namun tahukah, ada beberapa fakta mencengangkan tentang Al-Aqsa yang jarang diketahui.

Kita tahu, Al-Aqsa menjadi salah satu masjid suci umat Islam, selain Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Masjid tersebut berada di Yerusalem Timur, wilayah Kota Tua. Al-Aqsa turut menjadi saksi dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Masjid yang memiliki kubah berwarna perak itu berdiri di kompleks Al-Haram Asy-Syarif di area seluas 14 hektare.

Di kompleks tersebut, terdapat Dome of The Rock, yang diyakini sebagai tempat pijakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mikraj.

Nah, masjid The Dome of The Rock inilah yang sering disangka sebagai Masjid Al-Aqsa.