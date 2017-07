Dikabarkan Segera Menikah, Maia Estianty Justru Unggah Video Kenangan 'Rindu Kamu'

SRIPOKU.COM - Kabar kedekatan Maia Estianty dengan Irwan Mussry, seorang pengusaha jam tangan, bukanlah hal baru dan jamak diketahui publik.



Salah satu anak Maia hasil pernikahannya dengan Ahmad Dhani, El Rumi juga tak menampik kedekatan Maia dengan lelaki lain.

Bahkan, El Rumi mengaku Maia sudah meminta restu dan mengenalkan calon suaminya itu.

"Sudah, sudah dikenalkan."

"Tapi soal (sosok calon suami) itu tanya bunda saja," kata El Rumi ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2017) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Saat ini, Maia pun baru saja usai berlibur dari Dijon, Perancis.

Tidak diketahui pasti apakah Maia berlibur sendiri atau bersama Irwan.

Minggu (2/7/2017), Maia mengunggah sebuah postingan yang membuat penasaran netizen di akun Instagramnya, @maiaestiantyreal.

Ia mengunggah sebuah foto lorong.

Ia pun menuliskan caption singkat sebagai berikut:

"Kehidupan baru, berawal dari terowongan/lorong (tunnel)

Photo taken by : ME

#zürichairport #tunnel #maiaestianty #diarymaia"