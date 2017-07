Perang Dahsyat Kaum Kera Vs Manusia, Begini Jalan Ceritanya!

SRIPOKU.COM - Belum nonton film keren yang satu ini?

War for the Planet of the Apes adalah seri ketiga film Planet of the Apes, melanjutkan setelah peperangan dahsyat di Dawn of the Planet of the Apes (2014).

Perseteruan kaum kera dengan kelompok manusia semakin memanas.

Kaum kera mengalami kekalahan telak dan kehilangan banyak anggota.

Namun, niatan itu tidak disambut baik oleh para tentara manusia.

Akhirnya sang ketua kaum kera itu berubah pikiran, ia sangat marah dan bersumpah untuk membalas dendam atas kejadian tersebut.

Caesar (Andy Serkis) dan kelompoknya terpaksa harus menjalani konflik mematikan dengan sekelompok manusia yang dipimpin oleh The Colonel (Woody Harrelson) yang kejam.

Untuk melakukannya ia dengan pasukan sang Kolonel harus membayarnya dengan sebuah pertempuran yang dahsyat.

Selain itu, adanya penjelasan lebih rinci apa yang sebenarnya terjadi pada manusia pasca para kera berubah menjadi pintar.