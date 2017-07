Alami Koma Usai Kecelakaan, Saat Sadar Gadis Ini Syok Lihat Wajahnya hingga Ia Nekat Lakukan Ini

SRIPOKU.COM-- Tak hanya sekadar menambah kecantikan, operasi plastik atau oplas di wajah ternyata juga bisa menyelamatkan hidup seseorang.

Seperti yang telah dialami oleh gadis berikut ini.

Oplas (istimewa)

Dilansir dari laman Cerpen.co.id , seorang wanita bernama lengkap Mint Keerati Yimprang, harus menderita setelah sebuah kecelakaan di Kota Bangkok, Thailand, merusak hampir seluruh wajahnya.

Gadis yang berprofesi sebagai perawat itu kehilangan kepercayaan diri dan merasa hidup bagaikan mimpi buruk setelah peristiwa nahas tersebut.

Baca: Jessica Iskandar Terlibat Cinta Lokasi, Sosok Aktor India Ini Mengaku Pacarnya, Begini Pengakuannya

Sebelumnya ia sempat mengalami koma selama beberapa minggu. Namun, dengan izin Maha Kuasa, ia pun sadar dari komanya.

Saat siuman, Keerati tiba-tiba berteriak histeris. Ia melihat wajahnya sudah rusak. Semangat hidupnya langsung menurun. Bahkan ia berkata kalau dirinya tidak bisa melanjutkan hidupnya.

Oplas (istimewa)

Perkataan ini jelas saja membuat pihak keluarga cemas. Namun keberuntungan segera menghampiri Keerati.

Ia diundang ke sebuah acara reality show di Thailand yang berjudul Let me in Thailand.

Baca: Wanita Ini Ketakutan CCTV Rumah Tangkap Sosok Hantu. Ternyata Nyawanya Terancam Karena Ini