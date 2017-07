SRIPOKU.COM - Hari-hari Christine Diane Teigen atau Chrissy Taigen dalam mengkritisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat Twitter, setidaknya untuk saat ini, akan berakhir.

Sebab, istri penyanyi John Legend itu mengungkap, bahwa Trump sudah memblokir akun Twitter-nya, sehingga ia tak akan bisa lagi melihat linimasa Trump.

"After 9 years of hating Donald J Trump, telling him "lol no one likes you" was the straw," tulis Teigen dalam akun Twitter-nya, @chrissyteigen, Selasa (25/7/2017) waktu setempat.

Ia juga membagikan foto bertuliskan "@realDonaldTrump blocked you".

Perempuan yang berprofesi sebagai model itu selama ini diketahui kerap mengutuk Trump lewat Twitter.

Namun sebuah "tweet"-nya pada Minggu sore lalu, menurut Teigen, telah membuat kesabaran Trump habis.

Saat itu, Teigen merespons kicauan Trump yang mengeluhkan soal Partai Republik dengan ejekan. "Lolll no one likes you," tulis Teigen kala itu.

Meski Teigen mendapat "hadiah" blokir dari Trump, warganet justru memuji dan memberi selamat kepadanya.

"CONGRATULATIONS!" tulis akun Twitter Andy Cohen. "You're doing amazing sweetie," tulis warganet lainnya.

Penulis: Andi Muttya Keteng Pangerang

Sumber: Huffington Post,

Berita Ini Sudah Diterbitkan di Situs http://entertainment.kompas.com/ dengan Judul:

Diblokir Donald Trump, Istri John Legend Dapat Pujian