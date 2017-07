Astagfirullah, Ini 20 Rahasia Iblis yang Terbongkar. Salah Satunya Tentang Suami Istri Bersetubuh

SRIPOKU.COM - Iblis adalah musuh bagi umat manusia yang senantiasa menyesatkan kepada keburukan agar manusia mengikutinya menjadi penghuni neraka.

Karena itu sebagai umat Nabi Muhammad Sholullahu 'alaihi Wassalam kta wajib tahu apa saja tipu daya iblis kepada manusia.

Kisah berikut ini adalah kisah nyata dan semoga menjadi pelajaran agar kita waspada terhadap tipu daya iblis.

Suatu ketika Allah SWT memerintahkan seorang Malaikat menemui Iblis agar menghadap Baginda Rasul SAW untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disuka maupun yang dibencinya.

Iblis pun memberi salam sampai 3 (tiga) kali salam, Rasulullah SAW tidak juga menjawabnya, maka Iblis berkata: “Ya Rasullullah! Mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?” Maka jawab Nabi dengan marah:

“Hai musuh Allah! Kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu? Jangan kau coba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam AS sehingga beliau keluar dari syurga, kau hasut Qabil sehingga ia tega membunuh Habil yang masih saudaranya sendiri, ketika sedang sujud dalam sholat kau tiup Nabi Ayub as dengan asap beracun sehingga beliau sengsara untuk beberapa lama, kisah Nabi Daud as dengan perempuan Urya, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai isterinya dan begitu juga beberapa Anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu.

Hai Iblis! Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa jalla, tapi aku diharamkan Allah menjawab salammu.

Aku mengenalmu dengan baik wahai Iblis, Raja segala Iblis. Apa tujuanmu menemuiku?”. Jawab Iblis: “Ya Nabi Allah! Janganlah engkau marah. Engkau dapat mengenaliku karena engkau adalah Khatamul Anbiya.

Aku datang atas perintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam as hingga akhir zaman nanti.

Ya Nabi Allah! Setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya, aku tidak berani menyembunyikannya”. Kemudian Iblispun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata: