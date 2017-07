Demi Neymar, Penyanyi Cantik Demi Lovato Sewa Helikopter

SRIPOKU.COM - Putus dari artis cantik asal Brasil, Bruna Marquezine, beredar rumor kedekatan Neymar dengan penyanyi cantik asal Amerika Serikat, Demi Lovato. Rumor ini semakin santer terdengar pasca-pertemuan mereka di MetLife Stadium, New Jersey pada Sabtu (22/7/2017).

Hal ini tidak mengherankan. Sebab, demi menyaksikan pertandingan antara Barcelona vs Juventus, Demi Lovato rela menyewa sebuah helikopter.

Penyanyi "Heart Attack" ini mengunggah perjalanannya dengan menggunakan helikopter di akun instagram @ddlovato. Lovato tiba dalam balutan jersey Barcelona untuk memberikan dukungan kepada pemain berusia 25 tahun tersebut.

Dalam unggahan di akun yang sama, tampak Lovato juga turut merayakan kedua gol Neymar Jr di gawang Juventus.

Sebelumnya, Neymar juga pernah mengunggah videonya ketika tengah mendengarkan lagu terbaru Demi Lovato, Sorry not Sorry.

"Demi, saya suka lagu terbarumu," ujar pemain asal Brasil itu sambil melemparkan ciuman ke kamera.

