Jadi Wakil Indonesia, Colours Choir Sukses Raih Banyak Gelar. Ternyata Lagu Sumsel Ini Andalannya

SRIPOKU.COM - Mewakili Indonesia dalam festival paduan suara bertaraf Internasional, Colour Choir sukses membanggakan Indonesia.

Dengan menampilkan kekuatan budaya Nusantara, mereka berhasil menyabet banyak gelar sekaligus.

Bahkan bukan hanya banyak gelar, Colour Choir menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam "the 6th Bali Internasional Choir Festival" meraih tropi paling banyak.

Festival ini diselenggarakan di hotel Sanur paradise Denpasar Bali pada tanggal 14-20 July 2017.

Bersaing dengan 13 negara (Korea, Filipina, USA , Switzerland, Indonesia dll) dengan total peserta 111 kelompok paduan suara. Colour Choir tampil begitu energik dan begitu mengesankan dewan juri.

Terbukti, Colour Choir berhasil membawa pulang 1 (buah) Thropy IST WINNER CATEGORY MUSIC OF RELIGION, 1 GOLD MEDAL COMPETITION CATEGORY MUSIC OF RELIGION, 1 GOLD MEDAL COMPETITION CATEGORY MUSIC OF FOLKORE, 1 GOLD MEDAL ( Juara 1 untuk paduan suara Indonesia dan juara 2 untuk paduan suara Internasional), dan CATEGORY MUSIC OF RELIGION CHAMPIONSHIP ROUND 1 GOLD MEDAL.

Serta Juara 1 untuk paduan suara Indonesia dan juara ke-4 untuk paduan suara Internasional dan berhak mendapatkan undangan untuk mengikuti Festival Choir Internasional di JEJU ISLAND Korea Selatan bulan Februari 2018 mendatang.

Karena itu, jika memenuhi undangan di Jeju Island, Colour Choir akan membawakan lagu daerah Sumatera Selatan "SAYANG SELAYAK" yang telah di arransemen ulang oleh Lala Gozali (FLORA MONIKA GOZALI,ST).

"Total yang kami bawa pulang adalah 1 Piala juara 1 dan 4 medali emas, sebagai satu-satunya peserta yang membawa pulang banyak medali emas hanya dengan keikutsertaan di 2kategori perlombaan ujar Lala.

Lala juga menambahkan bahwa jerih payah terbayarkan," ucap Lala

"Sebenernya kami yakin bahwa perjuangan kami yg berat ini akan berbuah hasil yg indah. Kunci utama nya adalah FOKUS (pada peran dan fungsi masing"), Percaya diri menyatukan visi dan misi !! Serta kami pasrah kan kepada Kuasa Tuhan apapun hasilnya. Dan selama proses ini sungguh banyak doa dan dukungan banyak pihak terutama ortu kami, bapa uskup dan umat Keuskupan Agung Palembang," tambahnya. (**)