Dikasih Dua Pilihan Jadi Janda Atau Menikah, Ini Jawaban Janda Cantik Maia pada Netizen.

SRIPOKU.COM - Maia Estianty belakangan ini memang santer diberitakan akan segera menikah dengan seorang pengusaha jam tangan, Irwan Mussry.

Meski sudah lama kabar tersebut beredar, hingga saat ini pernikahan itu belum juga terlaksana.

Padahal, para sahabat Maia sudah sering memberikan petunjuk mengenai pernikahan tersebut.

Sepertinya para follower Maia sudah mulai gemas lantaran ibu tiga anak itu tak kunjung menikah.

Bahkan dalam postingan Instagram yang diunggah oleh Maia pada Kamis (20/7/2017) lalu, langsung dikomentari oleh beberapa netizen yang memintanya untuk segera menikah.

Padahal pada postingan tersebut Maia memposting sebuah foto yang tak ada kaitannya dengan sebuah pernikahan.

Dirinya mengunggah foto pemandangan dengan kata-kata yang begitu bijak.

"Life is a web of intersections and choices. Your 1st choice is to recognize an intersection. Your 2nd choice is to be grateful for it," tulisnya dalam akun @maiaestiantyreal. (Hidup merupakan jaring antara persimpangan dan pilihan. Pilihan pertama adalah mengenali persimpangan itu. Pilihan kedua adalah bersyukur terhadap hal tersebut)

Seorang netizen langsung mengomentarinya dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan langsung pada Maia.