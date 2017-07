24 Pasukan Serbu Musi Landas, Kejar Tiket Nasional Liga Pelajar U-9 dan U-11 Piala Menpora

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Sukses menggelar Liga U-14, Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLISPI) Wilayah Sumsel kembali menggeber Liga U-9 dan U-11.

Total ada 24 tim siap tarung di Lapangan Sepakbola Musi Landas Banyuasin, 24-25 Juli 2017.

"Total ada 24 tim, alhamdulillah sangat antusias, kita memberikan apresiasi kepada semua tim yang turut menyukseskan acara ini dan kita harapkan akan muncul tim terbaik yang menjadi wakil Sumsel di ajang nasional," jelas Zulkarnain, Koordinator Blispi Wilayah Sumsel.

Menurut Zul sapannya, Ketua Umum BLiSPI Subagja Suihan akan hadir bersama Ketua Umum Asprov PSSI Sumsel, H Musni Wijaya untuk memberikan support dan meninjau kegiatan ini.

"Pak Musni akan membuka ajang ini, yang akan dimulai 08.00 dan Tim sudah memulai pertandingan," ujar Zul usai memimpin Technical Meeting di KONI Kota Palembang, Minggu (23/7).

Menurut dia, ajang ini berbeda dengan U-14 dan U-16 yang digelar perzona, untuk U-9 dan U-11 ini digelar sekaligus, apalagi tim- tim yang ikut ambil bagian ini, sudah melakukan seleksi sendiri di daerah masing-masing.

"Sebab kita menggunakan sistem festival bukan kompetisi penuh seperti usia remaja. Karena yang bertanding juga anak-anak, kita harapkan dari event ini akan terbentuk tim terbaik Sumsel yang nantinya membawa nama Sumsel di tingkat nasional," ujarnya.

JADWAL FESTIVAL SEPAKBOLA PELAJAR U-9 DAN U-11 TAHUN

MEMPEREBUTKAN TROPY KEMENPORA

WILAYAH SUMSEL TANGGAL 24-25 JULI 2017

NO PUKUL POOL LAPANGAN PERTANDINGAN

JADWAL U-11

1. 08.20-08.40 A GANDUS PUTRA VS BINA TAMA A

2. 08.20-08.40 A A SSB PLG VS ELANG EMAS A

3. 08.40-09.00 B BINA TAMA B VS PUTRA BUANA

4. 08.40-09.00 B GANDUS PUTRA B VS AGS

5. 09.00-09.20 C BINA TAMA C VS GAMBA

6. 09.00-09.20 C ELANG EMAS B VS PSTM

JADWAL U-9

7. 09.20-09.40 A BINA TAMA A vs BINA TAMA B

8. 09.20-09.40 A GAMBA vs ASOSIASI SSB

9. 09.40-10.00 B BINA TAMA B VS AGS

10. 09.40-10.00 B ELANG EMAS VS PUTRA BUANA

PEMBUKAAN 10.00-10.30

JADWAL U-11

11. 10.30-10.50 A GANDUS PUTRA VS ASOSIASI SSB

12. 10.30-10.50 A BINA TAMA A VS ELANG EMAS A

13. 10.50-11.10 B BINA TAMA B VS GANDUS PUTRA B

14. 10.50-11.10 B PUTRA BUANA VS AGS

15. 11.10-11.30 C BINA TAMA C VS ELANG EMAS B

16. 11.10-11.30 C GAMBA VS PSTM

JADWAL U-9

17. 11.30-11.50 A BINA TAMA A VS GAMBA

18. 11.30-11.50 A BINA TAMA C VS ASOSIASI SSB

19. 11.50-12.10 B BINA TAMA B VS ELANG EMAS

20. 11.50-12.10 B AGS VS PUTRA BUANA

ISTIRAHAT 12.10-13.00

JADWAL U-11

21. 13.00-13.20 A ELANG EMAS A VS GANDUS PUTRA

22. 13.00-13.20 A BINA TAMA A VS ASOSIASI SSB

23. 13.20-13.40 B BINA TAMA B VS AGS

24. 13.20-13.40 B GANDUS PUTRA VS PUTRA BUANA

25. 13.40-14.00 C BINA TAMA C VS PSTM

26. 13.40-14.00 C GAMBA VS ELANG EMAS B

JADWAL U-9

27. 14.00-14.20 A BINA TAMA A VS ASOSIASI SSB

28. 14.00-14.20 A BINA TAMA C VS GAMBA

29. 14.20-14.40 B BINA TAMA B VS PUTRA BUANA

30. 14.20-14.40 B AGS VS ELANG EMAS