Karena Kehabisan Susu Ibu Ini Gunakan "Resep Rahasia" Yang Ternyata Bikin Orang Marah

SRIPOKU.COM - yang namanya makanan lezat pastilah menggunakan resep rahasia, entah itu resep turun temurun ataupun resep yang emang rahasia yang dipunya empunya masakan .

Begitu juga dengan seorang ibu dan brownies buatannya yang disajikan untuk pesta sekolah menjadi sasaran kemarahan banyak orang.

Hal itu disebabkan oleh 'resep rahasia' yang digunakan oleh wanita tersebut.

Melansir Mirror.co.uk, ibu itu membuat brownies menggunakan ASI (Air Susu Ibu) miliknya karena kehabisan susu biasa.

Saat banyak orang marah karena tindakannya itu, wanita tersebut justru bingung kenapa orang-orang menjadi marah.

Dia kemudian curhat di Facebook dan postingannya tersebut dibagikan kembali oleh akun Facebook Sanctimommy.

"I made brownies for my school bake sale that had breast milk in them. I didn't have time to run to the store and I didn't think it was a big deal (some of those kids could use the nutrition to be honest). And it wasn't even that much.

"One of the other moms found out and are blowing it way out of proportion. I don't know what to do! Any suggestions?"

(Aku membuat brownies yang didalamnya ada ASI untuk acara sekolah. Aku tidak punya waktu untuk ke toko dan aku tidak berpikir itu adalah masalah yang besar (beberapa anak disana akan bisa mendapat nutrisi dari brownies itu). Dan bahkan ASI itu tidak banyak. -RED)