CitraGrand City Raih Penghargaan Service People of The Year 2017

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pada ajang The 1st WOW Service Day yang bertema “Service Power: From WOW to NOW”, CitraGrand City berhasil meraih penghargaan Service People of The Year 2017 sector Property dari Markplus Inc.

Penghargaan ini langsung di terima Andri Yuliawan, Manager Estate CitraGrand City dan Manager Operational Amanzi WaterPark dan didampingi langsung oleh Gunadi Wirawan selaku Project Director CitraGrand City.

Gunadi Wirawan mengungkapkan semua pelayanan prima yang dijalankan manajemennya lahir dari corporate culture CitraGrand City yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship.

“Di era seperti saat ini, 3S, senyum, salam, sapa hanya merupakan service dasar yang harus diberikan kepada customer. Kami bertekat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para warga kami, oleh karena itulah kami selalu melayani dengan hati, pelayanan 24 jam, dan menjadikan customer sebagai sahabat kita,” jelas Gunadi, saat dijumpai Sripoku.com, Sabtu (22/7/2017).

Sementara itu Andri Yuliawan yang bertanggung jawab penuh pada Department Estate CitraGrand City dan Operational Amanzi Waterpark yang notabenenya berhubungan langsung dengan para penghuni/ warga CitraGrand City berhasil memberikan sebuah gebrakan positif dengan mengubah Customer Service menjadi Customer Care serta berani mengambil langkah besar untuk membuat Posko 24 Jam yang siap melayani para warga kapanpun.

“Dahulu pelayanan warga di CitraGrand City yaitu Customer Service ini hanya berperan menunggu saja, namun ketika berubah menjadi Customer Care, para petugas menjadi lebih proaktif dan mendatangi warga secara berkala untuk tetap menjaga kenyamanan para warga di CitraGrand City,” ujar Andri.

Andri menambahkan bahwa pihaknya juga berhasil melihat peluang untuk menjadikan posko pelayanan keamanannya menjadi 24 jam 7 hari.

“Kami sadar bahwa menjalankan posko 24 jam ini bukanlah hal yang mudah, butuh komitmen tinggi. Namun kami melihat tantangan ini sebagai peluang dan menjadikannya sebagai keunggulan yang mampu kami berikan kepada warga,” ungkapnya.