Chester Bennington Niat Bunuh Diri Lewat Lirik Lagu 'Heavy', Inilah Kutipannya

SRIPOKU.COM - Publik dunia terhenyak dengan kabar kematian vokalis band Linkin Park, Chester Bennington.

Chester Bennington ditemukan tewas gantung diri pada Kamis (20/7/2017) di kediamannya di kawasan Palos Verdes Estates, California.

Fans Linkin Park pun berduka.

Dilansir dari laman Grid.ID, sebelum meninggal, Chester Bennington ternyata sudah menunjukkan tanda-tanda depresi.

Bahkan, niatan bunuh diri itu sudah ia tulis di lagu terbaru Linkin Park, yang berjudul Heavy.

Dalam lagu ciptaannya tersebut, Chester menceritakan seseorang yang memiliki masalah cukup pelik. Karena itulah, lagu itu diberi judul 'Heavy'

Begini lirik lagu tersebut :

I don’t like my mind right now (aku tak suka apa yang ada di pikiranku saat ini)

Stacking up problems that are so unnecessary (setumpuk masalah yang sungguh tak perlu ada)