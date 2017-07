Inilah 5 Lagu Linkin Park Terbaik Sepanjang Masa

The Indie Spiritualist

SRIPOKU.COM - Chester Bennington tutup usia di angka 41.

Ia adalah penyanyi yang dikenal sebagai pentolan band Linkin Park, band alternative yang merilis beberapa album metal ikonik.

Sepanjang karirnya, Bennington mencatatkan beberapa lagu fenomenal untuk band.

Lima album di antaranya menjadi nomor satu di Amerika Serikat, Meteora, Minutes to Midnight, A Thousand Suns, Living Things, dan One More Light.

TMZ merlaporkan bahwa Bennington menghakhiri hidupnya sendiri, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di tempat tinggalnya di Los Angeles.

Rekan satu band-nya telah mengonfirmasi secara resmi kematian sang vokalis.

Kepergian Chester Bennington adalah sebuah kehilangan besar tak hanya bagi dunia musik, tetapi juga bagi seluruh dunia.Namun Linkin Park tetap memiliki tempat yang spesial di hati penggemarnya.

Menunjukan betapa luasnya pengaruh sang penyanyi yang sebanding dengan popularitasnya.

Berikut adalah 5 dari puluhan lagu yang terbaik dari band yang digawanginya, Linkin Park.