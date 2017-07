Astra Motor Sumsel Raih Layanan Terbaik

Penyerahan penghargaan Service People of The Year 2017 oleh Markplus.Inc melalui Ardhi Ridwansyah (kanan) selaku fasilitator Markplus Institute kepada Astra Motor Sumsel yang diterima langsung oleh Manager Customer Care Astra Motor Sumsel, Rita Kusuma (20/7/2017).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Astra Motor Sumsel melalui jaringan dealer sepeda motor Honda kembali terpilih sebagai Best Customer Care (Layanan Terbaik) untuk perusahaan otomotif roda dua untuk kategori Service People of The Year 2017.

Penghargaan ini diberikan oleh Markplus melalui Ardhi Ridwansyah, fasilitator Markplus Institute dan diterima langsung oleh Manager Customer Care Astra Motor Sumsel, Rita Kusuma, Kamis (20/7/2017) di Hotel Horison Ultima Palembang.

Rita Kusuma mengatakan, terpilihnya Astra Motor Sumsel tidak lepas dari berbagai aktivitas yang fokus terhadap customer oriented. Selalu berupaya memberikan solusi terbaik menjadi nilai tersendiri dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Konsistensi layanan Honda ini juga tidak lepas dari penerapan marketing 4.0 yang penerapannya juga hadir dalam program Customer Relationship Management (CRM) serta didukung dengan adanya standardisasi layanan dalam segala aspek Pelayanan.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pastinya kami akan terus berupaya memperbaiki kualitas Pelayanan demi terciptanya layanan yang “Exceed the Expectation”. Sesuai dengan Tag line kami One HEART, satu HATI dengan konsumen di 3 pilar pelayanan kami yaitu People, Process, dan Premises. Karena bagi kami kemenangan sesungguhnya adalah kemenangan di Hati Konsumen”, jelas Rita

Lanjutnya, di bawah naungan Departemen Honda Customer Care Center (HC3), Astra Motor Sumsel menerapkan layanan Konsumen 24 jam melalui media serta call center di 1-500-989 (nasional). Selain itu Astra Motor Sumsel juga memiliki hotline lokal 0811-7878-808 yang aktif dari jam 8 pagi hingga 8 malam.

Layanan ini dapat dimanfaatkan konsumen Honda untuk menyampaikan pertanyaan seputar produk, keluhan, hingga permintaan layanan servis kunjung, atau Armada layanan darurat di jalan.

Sementara itu, Kembali hadirnya Markplus di Palembang kali ini mengusung tema yang berbeda dari sebelumnya, yaitu mengusung konsep mini exhibition dengan tema “Service Power”.

Hal ini dikarenakan dalam era marketing 4.0 dengan para pelanggan yang semakin digital, mewajibkan para penyedia layanan menjalankan pendekatan 5S agar pelayanan yang diberikan semakin powerful.

Adapun ke-5S tersebut adalah story, style, synergy, substance, dan surprise. Bukan hanya dibidang otomotif, Markplus juga mengapresiasi para pelaku pelayanan yang bergerak dibidang perbankan, lembaga pembiayaan, rumah sakit, perhotelan, ritel, telekomunikasi, pendidikan dan transportasi publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku pelayanan semakin tergerak untuk melampaui batas pelayanan prima yang selama ini berlaku secara normatif.